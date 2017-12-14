Программа на Новый год 2018 в городе Черновцы

- 14.12.2017 09:08
Программа на Новый год 2018 в городе Черновцы

Программу на новогодне-рождественских праздников в Черновцах озвучили в Черновицком городском совете.

Так, 19 декабря на Соборной площади традиционно состоится открытие главной елки города, сказочного домика Святого Николая и рождественской ярмарки. Начало праздничных мероприятий - в 17:00. В программе - новогодние развлечения, гостины у Святого Николая, зимние аттракционы, выступления сказочных персонажей, мастер-классы и многое другое.

На рождественской ярмарке можно приобрести сувениры, подарки, сладости, выпечку, горячие напитки.

Ранее, 17 декабря, в районах Черновцов откроют новогодние елки. 18 декабря состоится торжественное открытие рождественской шопки.

Предлагаем ознакомиться с календарем новогодне-рождественских мероприятий в Черновцах

Соборная площадь: 8.01.2018 в 15:00 - концерт аматорских коллективов ДК Ленковцы и клуба мкр Рогозная "Пришла коляда, открывайте ворота".

Соборная площадь: 1.01.2018 в 14:00 - театрализованно-музыкальный праздник для детей "Новогодние забавы"

3.01.2018 в 14:00 - театрализованно-музыкальная программа для детей с участием коллективов Дома культуры творческой молодежи «Автограф» под названием «Новый год дарит сказку»

5.01.2018 в 14:00 - конкурсно-развлекательная программа коллективов Дома фольклора «Роша-Стынка» и клуба мкр «Цецино» под названием «Кружево зимы»

7.01.2018 в 14:00 - концерт любительских коллективов Центрального Дворца культуры и Дома культуры «Роша» - "На счастье, на здоровье колядует мир"

9.01.2018 - в течение дня выступления коллективов религиозных общин Черновцов «Идет Рождество с колядой»
9.01.2018 в 14.00 - « Зимний колорит» - конкурсно-развлекательная программа коллективов Культурно-просветительского центра

13.01.2018 в 14.00 - «Новогодние развлечения» - развлекательная игровая программа для детей с участием коллективов Центра досуга детей и юношества парка им. Ю.Федьковича

14.01.2018 в 14.00 - «Сказочная забава» - развлекательная игровая программа Доме эстетики и досуга

Площадь Филармонии:

15.01.2018 в 12.00 Фестиваль маланок в Черновцах «Маланка - FEST»

Площадь Пресвятой Марии:

19.01.2018 в 13.00 - Праздник Крещения, общегородское освящение воды 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Черновцы новогодняя программа 2018, новый год в черновцах 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Где купить или взять на прокат новогодние костюмы в Черновцах Декабрь - самая горячая пора для новогодних утренников, елок и тематических вечеринок для
- 14.12.2017 14:19
Про звітність організацій з гуманітарної допомоги Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій подают
- 14.12.2017 14:03
Новоднестровск без света вторую неделю подряд Уже вторую неделю подряд в Новоднестровске Черновицкой области отсутствует уличное освещение.
- 14.12.2017 13:47
В Мьянме насильственной смертью погибли более 6700 рохинджа Как сообщают в международной организации Врачи без границ, в штате Ракхайн в Мьянме в период с 25 август
- 14.12.2017 12:40
На Землю вернулись трое астронавтов МКС После 139 дней, проведенных в космосе на борту Международной космической станции, трое астронавтов совершили успешную посадку в Казахстане.
- 14.12.2017 11:59
За елітні авто чернівчани сплатили 767 тис грн податку Упродовж одинадцяти місяців цього року власники дорогих автомобілів – юридичні та фізичні особи сплатили
- 14.12.2017 11:36
В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет В провинции Саскачеван в Канаде прроизошло крушение пассажирского самолета авиакомпании West Wind Aviation с 25 людьми на борту, среди которых
- 14.12.2017 11:14
В США неизвестный оплатил рождественские подарки для 200 семей Один из покупателей супермаркета Walmart в штате Пенсильвания в США провел акцию небывалой щедрости -
- 14.12.2017 10:42
Зимние каникулы 2017-2018 в Черновцах В Черновицкой области, как и в целом по Украине, учебный год делится условно на четыре четверти, после каждой следуют каникулы.
- 14.12.2017 10:13
Большинство людей страдает от дефицита витамина В12 Такие цифры настораживают, поскольку данный витамин очень важен для обмена веществ, для здоровья клеток крови и нервной системы.
- 14.12.2017 09:26

Всі новини