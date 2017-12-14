Программа на Новый год 2018 в городе Черновцы- 14.12.2017 09:08
Программу на новогодне-рождественских праздников в Черновцах озвучили в Черновицком городском совете.
Так, 19 декабря на Соборной площади традиционно состоится открытие главной елки города, сказочного домика Святого Николая и рождественской ярмарки. Начало праздничных мероприятий - в 17:00. В программе - новогодние развлечения, гостины у Святого Николая, зимние аттракционы, выступления сказочных персонажей, мастер-классы и многое другое.
На рождественской ярмарке можно приобрести сувениры, подарки, сладости, выпечку, горячие напитки.
Ранее, 17 декабря, в районах Черновцов откроют новогодние елки. 18 декабря состоится торжественное открытие рождественской шопки.
Предлагаем ознакомиться с календарем новогодне-рождественских мероприятий в Черновцах
Соборная площадь: 8.01.2018 в 15:00 - концерт аматорских коллективов ДК Ленковцы и клуба мкр Рогозная "Пришла коляда, открывайте ворота".
Соборная площадь: 1.01.2018 в 14:00 - театрализованно-музыкальный праздник для детей "Новогодние забавы"
3.01.2018 в 14:00 - театрализованно-музыкальная программа для детей с участием коллективов Дома культуры творческой молодежи «Автограф» под названием «Новый год дарит сказку»
5.01.2018 в 14:00 - конкурсно-развлекательная программа коллективов Дома фольклора «Роша-Стынка» и клуба мкр «Цецино» под названием «Кружево зимы»
7.01.2018 в 14:00 - концерт любительских коллективов Центрального Дворца культуры и Дома культуры «Роша» - "На счастье, на здоровье колядует мир"
9.01.2018 - в течение дня выступления коллективов религиозных общин Черновцов «Идет Рождество с колядой»
9.01.2018 в 14.00 - « Зимний колорит» - конкурсно-развлекательная программа коллективов Культурно-просветительского центра
13.01.2018 в 14.00 - «Новогодние развлечения» - развлекательная игровая программа для детей с участием коллективов Центра досуга детей и юношества парка им. Ю.Федьковича
14.01.2018 в 14.00 - «Сказочная забава» - развлекательная игровая программа Доме эстетики и досуга
Площадь Филармонии:
15.01.2018 в 12.00 Фестиваль маланок в Черновцах «Маланка - FEST»
Площадь Пресвятой Марии:
19.01.2018 в 13.00 - Праздник Крещения, общегородское освящение воды
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