



Виновница харьковского ДТП признала свою вину - 13.12.2017 13:32

Виновница смертельно ДТП в Харькове Елена Зайцева, которая за рулем авто марки Lexus въехала в толпу пешеходов, признала свою вину.

Такое заявление Зайцева сделала 13 декабря на заседании Киевского районного суда Харькова.

Обвиняемая признала свою вину и заявила, что готова понести ответственности и покарание, которое назначит суд. Также она попросила прощения и отметила, что ДТП было совершено не под влиянием тех или иных препаратов. По словам Зайцевой, вещества в ее крови были обнаружены по причине обезболивающих препаратов.

Кроме того, Зайцева и ее адвокат на уточняющий вопрос судьи отметили, что подозреваемая изменила процессуальную позицию.

Напомним, в Харькове 18 ноября произошло ДТП - водительница Lexus, 20-летняя студентка Елена Зайцева, допустила столкновение с Volkswagen Touareg, под управлением 49-летнего водителя Геннадия Дронова, предпринимателя. Удар был такой силы, что иномарка под управлением Зайцевой врезалась в толпу пешеходов на тротуаре, ожидавших зеленого сигнала светофора. В результате ДТП на месте погибло пятеро человек, шестая жертва уже через неделю скончалась в больнице. Еще пять человек получили в результате аварии тяжелые травмы. На момент следствия и Зайцева, и Дронов содержатся под арестом.

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