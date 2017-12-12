



Что надеть на новый год 2018, чтоб год был успешным и счастливым? - 13.12.2017 12:05

Наступающий 2018 год - год Желтой Земляной Собаки. В отличие от символа 2017 года, Огненного Петуха, Собака является более спокойным, покладистым и мирным животным, дружелюбным, ответственным и уравновешенным. Те, кому необходим душевный покой и равновесие, могут получить все желаемое в будущем году. А если вы хотите на 100% быть уверенными в том, что все будет складываться хорошо, советуем принарядиться на встречу нового 2018 года по всем правилам.

Итак, в чем же следует встречать новый год Земляной Собаки, чтобы привлечь удачу в жизнь и достаток в дом? Поскольку наступающий год - год Желтой Собаки по восточному календарю, то и цвета должны быть соответствующими - желтый, оранжевый, золотой, все оттенки солнечного цвета, от абрикосового до бронзового. Классический черный цвет также будет как нельзя кстати. Выбирая яркий золотой наряд, вособенности с мерцанием или блестками, не переборщите с аксессуарами либо вовсе о кажитесь от их использования, чтобы образ не получился чересчур тяжелым.

Классический черный цвет впишется, пожалуй, в празднование нового года под любым символом. Внесите в ваш образ теплый и блестящий акцент - желтую брошь, пояс или ремень, золотые украшения, яркую сумочку или необычную обувь.



Длина платья для прекрасных дам приветствуется умеренная. Наряды не должны быть чересчур уж целомудренными, но закрытое декольте и рукава, прикрывающие плечи, придутся как нельзя кстати для празднования новогодней ночи 2018.

Мужчинам в плане создания новогоднего образа намного проще - им не чужда классика. А внести акцент также помогут аксессуары - ремень, галстук-бабочка, подтяжки и прочее. В более неформальной обстановке можно встречать новый год в рубашке в цвет символа будущего года, в теплом свитере, желательно, с модным новогодне-рождественским декором.

Платиновая Буковина

Всі новини