Что надеть на новый год 2018, чтоб год был успешным и счастливым?

- 13.12.2017 12:05
Что надеть на новый год 2018, чтоб год был успешным и счастливым?

Наступающий 2018 год - год Желтой Земляной Собаки. В отличие от символа 2017 года, Огненного Петуха, Собака является более спокойным, покладистым и мирным животным, дружелюбным, ответственным и уравновешенным. Те, кому необходим душевный покой и равновесие, могут получить все желаемое в будущем году. А если вы хотите на 100% быть уверенными в том, что все будет складываться хорошо, советуем принарядиться на встречу нового 2018 года по всем правилам.

Итак, в чем же следует встречать новый год Земляной Собаки, чтобы привлечь удачу в жизнь и достаток в дом? Поскольку наступающий год - год Желтой Собаки по восточному календарю, то и цвета должны быть соответствующими - желтый, оранжевый, золотой, все оттенки солнечного цвета, от абрикосового до бронзового. Классический черный цвет также будет как нельзя кстати. Выбирая яркий золотой наряд, вособенности с мерцанием или блестками, не переборщите с аксессуарами либо вовсе о кажитесь от их использования, чтобы образ не получился чересчур тяжелым.

Классический черный цвет впишется, пожалуй, в празднование нового года под любым символом. Внесите в ваш образ теплый и блестящий акцент - желтую брошь, пояс или ремень, золотые украшения, яркую сумочку или необычную обувь.


Длина платья для прекрасных дам приветствуется умеренная. Наряды не должны быть чересчур уж целомудренными, но закрытое декольте и рукава, прикрывающие плечи, придутся как нельзя кстати для празднования новогодней ночи 2018.

Мужчинам в плане создания новогоднего образа намного проще - им не чужда классика. А внести акцент также помогут аксессуары - ремень, галстук-бабочка, подтяжки и прочее. В более неформальной обстановке можно встречать новый год в рубашке в цвет символа будущего года, в теплом свитере, желательно, с модным новогодне-рождественским декором. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Новый год 2018 в чем встречать, новый год 2018 наряд

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Парку Жовтневый предлагают провести реконструкцию Отдел контрольно-проверочной работы провел плановую проверку деятельности коммунального предпричтия Парк Жовтневый совместно с управлением культуры, а также специалис
- 13.12.2017 11:31
Интересные факты о мороженом Мороженое можно вполне отнести к наиболее древним десертам, поскольку, как заявляют ученые, изобрели его порядка 4000
- 13.12.2017 10:51
США выступают против строительства Северного потока-2 Государственный департамент США поддерживает страны, выступающие против строительства газопровода Северный поток-2. О
- 13.12.2017 10:17
Украина отстает в ряде вопросов соглашения об Ассоциации с ЕС По словам главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли, по плану выполнения Соглашения об ассоциации
- 13.12.2017 09:50
Из Черновцов планируют запустить международные авиарейсы В пресс-службе Черновицкого городского совета отмечают, что в ближайшем будущем из Черновцов могут отправляться авиарейсы
- 13.12.2017 09:17
Виновник теракта в Нью-Йорке мстил за ИГИЛ В центре Нью-Йорка на автостанции утром 11 декабря прогремел взрыв - сдетонировало взрывное устройство, изготовленное в кустарных условиях. Обвиняемым
- 12.12.2017 16:22
Черновицкие студенты на месяц идут на зимние каникулы В высших учебных заведениях Черновцов студенты уйдут на зимние каникулы в январе. По заявлению представителей Буковинского государственного медицинского университета
- 12.12.2017 14:18
В центре Черновцов загорелся хлебовоз 12 12 2017 Прямо в центре Черновцов загорелся грузовой автомобиль. Отмечается, что грузовик одного из заводов Черновцов в это время как раз возвращался
- 12.12.2017 13:51
Наблюдателям ОБСЕ запретили общаться с жителями Горловки Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе опубликовала очередной отчет.
- 12.12.2017 12:42
Податкова соцпільга не поширюється на аванс Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що згідно з п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного
- 12.12.2017 12:13

Всі новини