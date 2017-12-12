Парку Жовтневый предлагают провести реконструкцию- 13.12.2017 11:31
Отдел контрольно-проверочной работы провел плановую проверку деятельности коммунального предпричтия Парк Жовтневый совместно с управлением культуры, а также специалистами из дркгих структурныз подразделений Черновицкого городского совета. По итогам проверки было решено разработать новый генеральный план реконструкции и развития парка.
По словам начальника отдела контрольно-проверочной работы городского совета Дениса Круглецького, самые большие должники коммунальному предприятию по состоянию на 1 декабря 2017 года являются ООО Парк Жовтневый и ФЛП Батюкевич О.О., 118,1 тысяч гривен и 28,8 тысяч гривен сответственно.
Обществу Парк Жовтневый предоставили письменное требование о погашению задолженности. В судебном порядке будет решаться вопрос с долгами ФЛП Батюкевич О.О.
Кроме того, директору Парка Жовтневый Сергею Столяру рекомендовали рассмотреть вопросы касаемо организацииновых видов активного отдыха для различных по возрасту категорий населения, а также продолжить работу по развитию инфраструктуры парка. В особенности, приветствуется создание новых спортивно- оздоровительных комплексов, изучение пожеланий посетителей парка путем анкетирования, а также разработка нового генплана реконструкции и развития парка.
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