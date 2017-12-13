



Интересные факты о мороженом - 13.12.2017 10:51

Мороженое можно вполне отнести к наиболее древним десертам, поскольку, как заявляют ученые, изобрели его порядка 4000 лет назад а древнем Китае. На тот момент мороженое имело вид снега с добавлением тех или иных фруктов либо вовсе имело вид замороженного яблока.

Тем не менее, рецепт пережил столь долгий срок и теперь предстал перед нами в современном виде и в самых различных вариациях, ведь сортов мороженого на сегодняшний день существует достаточно много.

Предприниматель Фрэнк Эперсон запатентовал в 1923 годдуфруктовое мороженое-лед на палочке. По его словам, еще в детстве у него появилась идея создать такое мороженое. А все получилось по вине случая - Фрэнк просто забыл на улице в холодную погоду содовую в стаканчике с трубочкой. Уже наутро замерзшая жидкость превратилась в сладкий лед на импровизированной палочке.

Современное мороженое поражает разнообразием видов и вкусов. Только поедставьте себе - вмиресуществует свыше 700 видов мороженого, поичем, не только сладкого на вкус, как принято считать. Бывает также и соленое, и острое морожерое, существуют весьма экстремальные вкусы, вроде бекона, рыбы, вина, чеснока или сыра с голубой плесенью.

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