США выступают против строительства Северного потока-2

- 13.12.2017 10:17
США выступают против строительства Северного потока-2

Государственный департамент США поддерживает страны, выступающие против строительства газопровода Северный поток-2. Об этом заявила исполняющая обязанности спецпосланца Госдепа СШПА по международным энергетическим вопросам Сью Саарньо в рамках визита в Украину.

По словам Саарньо, США считают, что Северный поток-2 не содействует диверсификации поставок энергоносителей и диверсификации маршрутов. Кроме того, зависимость Европы практически на 75% от поставок из одного источника является также опасной.

Между тем, Госдепартамент четко понимает, что идею стоительства газопровода поддерживает Германия. Саарньо отметила, что еще предстоят переговоры с представителями различных партий и ознакомление с их позициями и возможными рисками.

Спецпредставитель также сообщила, что планируются также переговоры с представителями военного командования США, поскольку данный вопрос входит в перечень вопросов национальной безопасности.

Напомним, что правительство федельной земли Мекленбург-Передняя Померания утвердили мероприятия по строительству газопровода Северный поток-2. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Северный поток 2, газопровод северный поток

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