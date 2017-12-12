Из Черновцов планируют запустить международные авиарейсы

- 13.12.2017 09:17
Из Черновцов планируют запустить международные авиарейсы

В пресс-службе Черновицкого городского совета отмечают, что в ближайшем будущем из Черновцов могут отправляться авиарейсы в Германию, Италию, Израиль, Египет, Финляндию и грузинский Батуми.

Депутаты горсовета также отметили о будущем сотрудничестве с авиаперевозчиком YanAir. Коммерческий директор компании YanAir Тарас Стригуненко отметил, что инфраструктура черновицкого аэропорта сейчас оценивается хорошо. В связи с этим возможен старт переговоров по запуску в ближайшее время регулярных рейсов и чартеров из Черновцов в ряд городов, например, в грузинский Батуми, в аэропорты Германии, Израиля, Италии, Египта, а также Финляндии.

По туристическим компаниям Стригуненко отметил, что уже существует договоренность с оператором Join UP!.

По словам директора коммунального предприятия Международный аэропорт Черновцы Бориса Морского, аэропорт нуждается в наращивании, удлиннении и расширении взлетной полосы. Кроме того, неоьходимо также обустройство перрона и дреннажной системы. В настоящий момент ажропорт может принимать только небольшие самолеты.
 

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Ключові слова: аэропорт Черновцы, самолеты из Черновцов

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