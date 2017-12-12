Украина отстает в ряде вопросов соглашения об Ассоциации с ЕС- 13.12.2017 09:50
По словам главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли, по плану выполнения Соглашения об ассоциации в ряде вопросов Украина отстает больше всего. Впрочем, в некоторых направлениях Украина все же достигла серьезного прогресса. Мингарелли, отметим, выступил с таким заявлением во время презентации отчета "Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения с 1 декабря 2016 года по 1 ноября 2017 года.
Спустя три года, как отметил Мингарелли, отставание наметилось в таможенных и транспортных вопросах, в вопросах налогообложения, создания рабочих мест.
Между тем, глава представительства подчеркнул прогресс, достигнутый в области санитарных и фитосанитарных требований, экологии и энергетики, сферы защиты прав потребителей. В процесс реформ необходимо полное вовлечение Верховной Рады. По словам Мингарелли, многие из законопроектов либо принимаются очень долго, либо блокируются депутатами.
Ранее в своих заявлениях Мингарелли отмечал, что для эффективного вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС необходимо выполнение Украиной четырех основных условий, среди которых он отметил мощную координацию действий между Кабинетом министров и Верховной Радой.
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