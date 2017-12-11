



Виновник теракта в Нью-Йорке мстил за ИГИЛ - 12.12.2017 16:22

В центре Нью-Йорка на автостанции утром 11 декабря прогремел взрыв - сдетонировало взрывное устройство, изготовленное в кустарных условиях. Обвиняемым является 27-летний эмигрант из Бангладеш Акайеду Улла, которому выдвинули обвинения в террористических атаках.

Стоит отметить, что задержанный находится сейчас в больнице, и его состояние оценивается как тяжелое. Мужчина получил сильный ожог в результуте взрыва, поскольку взрывное устройство было привязано к его телу.

Напомним, взрыв произошел в Нью-Йорке на 42-й улице в восточной части Манхеттена, между 7 и 8 авеню, а именно - в подземном переходе автобусного терминала Портового управления.

По имеющейся информации, нападавший вдохновился прошлогодней атакой в Берлине, которая произошла на рождественской ярмарке. Улла таким образом намеревался отомстить США за удары, нанесенные по боевикам "Исламского государства". Между тем, прямых связей Улла с террористической группировкой не имел.

Отмиетим, что за последние несколько месяцев в Нью-Йорке происходит уже вторая атака. Так, в октябре иммигрант из Узбекистана Сайфуллах Саипов в Нижнем Манхеттене сбил на фургоне несколько человек. Восемь людей погибли на месте, 11 получили серьезные травмы.

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