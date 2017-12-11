Черновицкие студенты на месяц идут на зимние каникулы- 12.12.2017 14:18
В высших учебных заведениях Черновцов студенты уйдут на зимние каникулы в январе. По заявлению представителей Буковинского государственного медицинского университета, первый семестр в их вузе длится до 29 декабря. Так, в БГМУ зимние каникулы продлятся сс 1 января по 4 февраля.
В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича зимние каникулы продлятся дольше.
По словам проректора ЧНУ Романа Петришина, зимняя сессия в вузе заканчивается 3 января, и пересдачи длятся до 6 января. Те студенты, которые по причине болезни не смогли сдать сессию, могут разобраться с "хвостами" 23 по 28 января. Собственно, каникулы продлятся с 4 января по 11 февраля для большинства студентов, в частности, для тех, кто вовремя смог закрыть сессию. Второй семестр в ЧНУ стартует с 12 февраля.
Роман Петришин отметил, что каникулы было решено продлить до 12 февраля за счет отработок по субботам. Таким образом, студенты будут выходить на учебу в субботу в течение десяти недель.
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