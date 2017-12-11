



В центре Черновцов загорелся хлебовоз 12 12 2017 - 12.12.2017 13:51

Прямо в центре Черновцов загорелся грузовой автомобиль. Отмечается, что грузовик одного из заводов Черновцов в это время как раз возвращался с рейса. Происшествие случилось на одном из наиболее оживленных перекрестков.

Водитель сообщает, что внезапно заметил заметил дым из-под капота автомобиля. После пламенем буквально охватило всю водительскую кабину.

Стоит отметить, что на хлебовозе, который загорелся, имеет установленное газовое оборудование, и это составляло особую опасность, поскольку оборудование с баллонами могло взорваться с любой момент. Случайные свидетели происшествия вместе с водителем смогли локализировать возгорание. Проезжавший патруль полиции также оказал помощь в ликвидации пожара.

В результате происшествия пострадавших нет. Кабина хлебовоза, впрочем, выгорела полностью.

Платиновая Буковина, Черновцы

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