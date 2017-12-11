



Наблюдателям ОБСЕ запретили общаться с жителями Горловки - 12.12.2017 12:42

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе опубликовала очередной отчет.

Как сообщается, в оккупированной Горловке наблюдателям ОБСЕ боевики так называемой "Донецкой народной республики" запретили разговаритьва с местными жителями.

Происшествие имело место на прошлой неделе 8 декабря. Наблюдатели находились возле контрольно-пропускного пункта в Горловке. В это время к пункту подошли боевики ДНР и потребовали у представителей ОБСЕ покинуть район.

В тот же день террористы татказали наблюдателям в просьбе пропустить их на территорию КПП рядом с заправкой.

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