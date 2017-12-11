



Податкова соцпільга не поширюється на аванс - 12.12.2017 12:13

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що згідно з п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (2015 році – 1710 грн, у 2016 році – 1930 грн, у 2017 році – 2240 грн).

При перевищенні місячної заробітної плати понад встановлений розмір питання надання податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від категорії платника податку, що її одержує.

Таким чином, податкова соціальна пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини, тобто авансу.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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