Черновчан приглашают на празднование Хануки 2017

- 12.12.2017 10:45
Черновчан приглашают на празднование Хануки 2017

В Черновцах Еврейская община традиционно отметит праздник Хануки. Как сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, все желающие приглашаются на праздничные мероприятия по этому поводу.

Так, на Театральной площади Черновцов каждый вечер будут зажигаться свечи ханукальной Меноры, которая является символом победы добра над злом, светом над тенью. Зажигать свечи будут с 12 по 20 декабря.

Торжественное открытие праздника Хануки состоится в 18:00. На празднике торжественно зажгут свечи меноры, выступит с поздравлениями главный раввин Черновицкой области Менахем Мендл Глицнштейн, руководство города и области, а также почетные гости. Также для всех присутствующих состоится музыкально-развлекательная программа, файершоу и угощения традиционными ханукальными сладостями.

В остальные дни - с 13 по 20 декабря - свечи ханукальной меноры на Театральной площади будут зажигать в 17:30.

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Ключові слова: Ханука черновцы, еврейская община черновцов

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