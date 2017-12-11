Состоялась церемония вручения Нобелевских премий 2017- 12.12.2017 10:25
Накануне состоялась торжественная церемония награждения ежегодными Нобелевскими премиями в области физики, литературы, медицины и химии. Также была вручена Нобелевская премия мира и награда Экономический Нобель от Шведского банка.
Трое американских ученых Барри Бариш, Кип Торн и Райнер Вайс стаои обладателями Нобелевской премии по физике за изучение гравитационных волн, а также весомый вклад в создание обсерватории Ligo.
Разработки в сфере криоэлектронной микроскопии для определения структуры высокомолекулярных биомолекул в растворе принесли Нобелевскую премию по химии международному коллективу ученых - Ричарду Хендерсону из Великобритании, Жаку Дюбоше из Швейцарии и Йоахиму Франку из Германии.
Американские медики Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг стали лауреатами премии за исследования молекулярных механизмов, контролирующих циркадные циклы.
Британец японского происхождения Кадзуо Исигуро был удостоен Нобелевской премии 2017 в области литературы.
Что касается экономической премии от Шведского национального банка, то ее вручили за исследования поведенческой экономики американцу Ричарду Талеру.
Лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стала Международная кампария за ликвидацию ядерного оружия.
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