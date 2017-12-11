



На Донбасс из России перебросили 120 кадровых военных - 12.12.2017 09:53

Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, на Донбасс из России было переброшено более 120 кадровых российских военных.

Кадровые военные заступают на должности командиров бригад, заместителей, а также командиров батальонов.

Представитель разведки Вадим Скибицкий отметил, что ноаоприбывшие ожидаемо займут командные должности в 1 и 2 армейских корпусах самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Военная разведка также сообщает, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в еастоящее время поебывает свыше 3000 кадровых российсаих военных, которые воюют всоставе террористическо-оккупационных войск.

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