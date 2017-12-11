



За полгода безвизом воспользовалось 355 тысяч украинцев - 12.12.2017 09:23

Безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза заработал с 11 июня 2017 года.

Как отмечают в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, в течение полгода - до 11 декабря 2017 года - преимуществами безвизового режима смогли воспользоваться более 355 тысяч граждан Украины.

За это время 128 тысяч украинских граждан с биомптричесаими загранпаспортами воспользовались услугами авиаперевозчиков. На автомобилях или железнодорожном транспорте в страны ЕС путешествовали 227 тысяч украинцев. 95 тысяч украинцев воспользовались безвизом, чтобы попасть в Польшу, и 65 тысяч граждан Украины пересекли по безвизу границу с Румынией.

В Государственной миграционной службе отчитываются о выдаче 3,8 миллионов биометрических паспортов. В 157 пограничных пунктах пропуска установлено оборудование для считывания биометрических данных.

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