В Черновцы доставлены два троллейбуса из Чехии- 12.12.2017 09:15
Черновцы получили в нынешнем году первые троллейбусы. Это два бывших в употреблении троллейбуса марки Шкода 14 Tr, которые обошлись городу в 2,1 миллиона гривен.
Как стало известно, до этого троллейбусы обслуживали маршруты в Чехии, в городе Пльзень. В Украину их направили еще 30 сентября 2017 года.
Один из троллейбусов изготовлен в 1989 году, и был списан в 2005 году. Его модернизировали, заменив кузов. Что касается второго троллейбуса, то он новее всего на 1 год, а модернизирован был в 2004 году.
3 месяца составляет гарантийный срок на поставленные троллейбусы. В течение этого времени поставщик обязывается за собственные средства устранить обнаруженные недостатки либо же заменить некачественный товар.
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