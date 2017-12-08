



В Черновцы везут новогоднюю елку - 08.12.2017 15:56

По словам начальника Треста зеленого хозяйства в Черновцах Александр Брязкало, главная елка города уже на пути в Черновцы.

Как отметил Брязкало, елку только что срезали, предстоит погрузка и транспортировка непосредственно в Черновцы.

Дерево отыскали и срезали в Вижницком районе в 70 километрах от Черновцов. После погрузки она отправится в город и прибудет сегодня ориентировочно в 8-9 часов вечера.

Напомним, что в Черновцах на Соборной площади уже стартовали подготовительные работы к новогодне-рождественским праздникам. Уже стартовал монтаж домика Святого Николая и горки для сноутюбинга. Главную елку города и рождественскую ярмарку с различными новогодними развлечениями торжественно откроют 19 декабря, в день Святого Николая.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини