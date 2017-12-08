



Украина закрепилась на 8-м месте рейтинга УЕФА - 08.12.2017 14:59

В таблице коэффициентов УЕФА Украина смогла улучшить свои позиции благодаря удачным выступлениям в еврокубковых турнирах этого сезона.

Украинские клубы в Лге Чемпионов и Лиге Европы выступили уступили турецким клубам и выступили на одном уровне с клубами из Бельгии.

В верхушке рейтинга УЕФА находятся Испания, Англия, Италия, Германия и Франция. На шестом месте - Россия, далее за ней следуют Португалия и Украина (40,133). Украина также оторвалась от Бельгии (38,5).

Закрывает десятку таблицы коэффициентов УЕФА Турция (38,5).

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