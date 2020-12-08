Ученики колледжей и ПТУ будут сдавать ЗНО

- 08.12.2017 13:55
Ученики колледжей и ПТУ будут сдавать ЗНО

В Украине для учеников колледжей и профессионально-технических училищ будут вводиться новые правила - государственная итоговая аттестация будет осуществляться в формате ЗНО, при этом, по трем предметам.

Такое заявление озвучил на региональных совещаниях касаемо вступительной кампании 2018 года директор Украинского центра оценивания качества образвования Вадим Кариндий.

По сообщению Кариндия, Министерство образования и науки выступает за условия проведения и форму Государственной итоговой аттестации для всех, кто получает общее среднее образование (в любом типе заведения). Нововведения будут внедряться постепенно - в течение трех лет. Поступающие на базе 9 классов ученики заведений высшего и профессионального образования в 2018 году будут сдавать ЗНО по украинскому языку. Спустя год список ЗНО пополнится тестами по математике или истории Украины на выбор, еще через год добавятся все предметы итоговой аттестации.

Те заведения, коорые занимаются подготовкой младших специалистов на базе 9 классов, стоит уже сейчас заниматься подготовкой организации ЗНО по украинскому языку, отмечают в УЦОКО. Уже 24 мая 2018 года для учеников колледжей и ПТУ состоится это тестирование.

Для каждого учебного заведения на сайте Украинского центра оценивания качества образования создан кабинет руководителя, с помощью которого будет собираться информация о ходе итоговой аттестации в форме ЗНО. На основании данной информации будет также осуществляться регистрация учеников на тестирование. Руководители заведений профессионального образования должны подать необходимую информацию о своем заведении до 28 декабря текущего года.

Напомим, участникам ЗНО 2018 необходимо будет зарегистрироваться для участия в период с 6 февраля до 19 марта. С 22 мая по 13 июня будет проходить основная сессия ЗНО.

 

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