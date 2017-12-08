Сыр помогает защититься от инфаркта- 08.12.2017 12:20
Такой продукт, как сыр, последние несколько лет диетологи отмечают своим вниманием и советуют включать в рацион. Недавно ученые Китая и Нидерландов провели совместное исследование, которое в очередной раз подтвердило репутацию сыра как суперфуда.
Так, в исследвоании ученые сравнивали состояние здоровья любителей сыра, которые регулярно его употребляют, и тех людей, которые вовсе его не едят либо едят крайне редко. Также был проведен анализ 15 публикаций с состоянием здоровья более 200 тысяч человек, наблюдения за которыми осуществлялись в течение 10 лет.
Предпочитавшие сыр люди на 14% меньше подвергались сердечно-сосудистым заболеваниям, и на 10% ниже был риск возникновения инфаркта. Впрочем, много сыра также не очень полезно. Оптимальное количество этого продукта в день - не более 40 грамм.
По словам ученого Аллана Стюарта из Медицинского центра Маунт Синай, сыр полезен благодаря содержанию белка, кальция и пробиотиков. Впрочем, в нем присутствуют и насыщенные жиры в больших количествах, потому злоупотребление сыром, при этом, в сочетании с другими жиросодержащими продуктами, может нанести больше вреда, чем пользы, в частности, для здоровья сердца.
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