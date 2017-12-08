



Боевики обстреляли село под Мариуполем - 08.12.2017 12:01

Боевики 6 декабря осуществили обстрел позиций сил АТО на Донбассе. Под огонь террористов попал населенный пункт Водяное, который находится в районе Мариуполя.

Как сообщают представители украинской стороны Совместного центра контролю и координации, террористы обстреляли мирные кварталы населенного пункта.

Наблюдатели сообщают, что боевики осуществляли обстрел из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрела на садовом участке общества Металлист, в котором проживали люди, крыша одного из жилых домов была частично разрушена. Также внутри дома обстрелом было повреждено имущество и предметы обихода. Из мирного населения в результате обстрела пострадавших нет.

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