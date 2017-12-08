



Виновника смертельного ДТП в Вижнице посадили на 4 года - 08.12.2017 11:42

Водителю авто марки Volkswagen Golf, который в июле нынешнего года стал виновником ДТП в Вижнице со смертельным исходом, получил наказкание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, что авария случилась в конце июля. В результате ДТП погиб мотоциклист.

В приговоре суда, который был опубликован в Едином реестре судебных решений, отмечается, что водитель 29 июля 2017 года применил неправильно приемы управления транспортым средством. В результате чего иномарка выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с мотоциклом марки Каwаsаkі. Мотоциклист в результате аварии получил травмы, не совместимые с жизнью - ушиб вещества головного мозга, также повреждения лицевого и мозгового отдела черепа.

Обвиняемого Вижницкий районный суд признал виновным в совершении преступления в соответствии со статьей 286 части 2 Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания было назначено четыре года лишения свободы с лишением права водить транспортные средства в течение двух лет.

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