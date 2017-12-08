



Стороны готовы ко второму этапу переговоров по Брекситу - 08.12.2017 10:31

Прогресс в переговорах о выходе Великобритании из Европейского Союза в Еврокомиссии признали достаточным, в связи с чем было решено переходить к следующей фазе переговоров. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что в переговорах был достигнут необходимый прогресс, и стороны пришли к коспромиссу.

Соответствующее решение предлагается принять 15 декабря Европейскому Совету, чтобы дать добро на старт второй фазы переговоров.

Юнкер отметил, что подписанное сторонам соглашение является гарантией прав европейских граждан Великобритании, а также тех граждан, которые проживают на территории Европейского Союза. Кроме того, одним из приоритетов Европейского союза в переговорах является также урегулирование ситуации с Северной Ирландией. Юнкер подчеркнул, что сторонам предстоит провести большую работу, чтобы добиться отсутствия жесткой границы в Ирландии.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Брюссель для переговоров по Брексит с главом Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Этому предшествовали также переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром и Юнкером.

Платиновая Буковина

Всі новини