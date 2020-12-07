



Черновцыводоканалу реструктуризовали долг - 07.12.2017 15:48

Депутаты Черновицкого городского совета на сессии приняли решение о реструктуризации долга коммунального предприятия Черновцыводоканал.

Речь идет о многомилионной задолженности водоканала за потребленную электроэнергию. За соответствующее решение проголосовал 31 депутат.

В целом, было принято решение о списании 47 миллионов гривен долга. Кроме того, Черновицкий городской совет гарантирует выплату задолженности в размере 67 миллионов гривен Черновцыводоканалом предприятию Чреновцыоблэнерго в теение пяти лет.

Кроме того, согласно предложению депутата Богдана Ковалюка, в пункте решения будет указано, что горсовет не берет на себя обязательства о гарантии выплаты долгов водоканала, которые могут возникнуть в течение этих пяти лет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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