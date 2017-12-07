



В Черновцах началась подготовка к Новому году 2018 - 07.12.2017 15:40

Подготовка к новогодним праздникам в Черновцах стартовала. Традиционно, новогодняя ярмарка и главная елка города будут размещены на Соборной площади.

Так, на Соборной площади работники уже монтируют из деревянных конструкций сказочный домик Святого Николая.

Кроме того, неподалеку монтируется горка для катания на сноутюбах, которая функционировала на новогодне-рождественские праздники в Черновцах в прошлом году.

Напомним, что открытие главной елки Черновцов и Рождественской ярмарки традиционно состоится в День святого Николая, 19 декабря. Вскоре в Черновцы привезут главную елку, высота которой составит 20 метров.

Платиновая Буковина, Черновцы

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