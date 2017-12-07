В Черновцах началась подготовка к Новому году 2018- 07.12.2017 15:40
Подготовка к новогодним праздникам в Черновцах стартовала. Традиционно, новогодняя ярмарка и главная елка города будут размещены на Соборной площади.
Так, на Соборной площади работники уже монтируют из деревянных конструкций сказочный домик Святого Николая.
Кроме того, неподалеку монтируется горка для катания на сноутюбах, которая функционировала на новогодне-рождественские праздники в Черновцах в прошлом году.
Напомним, что открытие главной елки Черновцов и Рождественской ярмарки традиционно состоится в День святого Николая, 19 декабря. Вскоре в Черновцы привезут главную елку, высота которой составит 20 метров.
Коментарі (0)
Другие новости:
Виновник теракта в Нью-Йорке мстил за ИГИЛ В центре Нью-Йорка на автостанции утром 11 декабря прогремел взрыв - сдетонировало взрывное устройство, изготовленное в кустарных условиях. Обвиняемым
- 12.12.2017 16:22
- 12.12.2017 16:22
Черновицкие студенты на месяц идут на зимние каникулы В высших учебных заведениях Черновцов студенты уйдут на зимние каникулы в январе. По заявлению представителей Буковинского государственного медицинского университета
- 12.12.2017 14:18
- 12.12.2017 14:18
В центре Черновцов загорелся хлебовоз 12 12 2017 Прямо в центре Черновцов загорелся грузовой автомобиль. Отмечается, что грузовик одного из заводов Черновцов в это время как раз возвращался
- 12.12.2017 13:51
- 12.12.2017 13:51
Наблюдателям ОБСЕ запретили общаться с жителями Горловки Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе опубликовала очередной отчет.
- 12.12.2017 12:42
- 12.12.2017 12:42
Податкова соцпільга не поширюється на аванс Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що згідно з п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного
- 12.12.2017 12:13
- 12.12.2017 12:13
Черновчан приглашают на празднование Хануки 2017 В Черновцах Еврейская община традиционно отметит праздник Хануки. Как сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, все желающие пригл
- 12.12.2017 10:45
- 12.12.2017 10:45
Состоялась церемония вручения Нобелевских премий 2017 Накануне состоялась торжественная церемония награждения ежегодными Нобелевскими премиями в области физики, литерат
- 12.12.2017 10:25
- 12.12.2017 10:25
На Донбасс из России перебросили 120 кадровых военных Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, на Донбасс из Ро
- 12.12.2017 09:53
- 12.12.2017 09:53
За полгода безвизом воспользовалось 355 тысяч украинцев Безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза заработал с 11 июня 2017 года.
- 12.12.2017 09:23
- 12.12.2017 09:23
В Черновцы доставлены два троллейбуса из Чехии Черновцы получили в нынешнем году первые троллейбусы. Это два бывших в употреблении троллейбуса марки Шко
- 12.12.2017 09:15
- 12.12.2017 09:15