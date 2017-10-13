Бассейн в 27 школе в Черновцах восстановят за 33 млн грн

- 13.10.2017 15:54
Бассейн в 27 школе в Черновцах восстановят за 33 млн грн

В Черновцах в рамках семинара "Спорт или физкультура: тенденции развития спортивной отрасли" обсудил проект развития бассейна в школе №27. О проекте рассказал Владимир Шумилин, первый вице-президент Федерации плаванья.

По словам Шумилина, проектирование бассейна осуществлялось в течение полутора лет. Вначале проект базировался на государственных строительных нормах, а не на международных стандартах. До этого бассейн могли посещать дети от шести лет и старше. после реконструкции бассейн будет также доступен и для детей от шести месяцев.

Однако, бассейн в школе №27 будет ориентирован не только на детей - здесь могут заниматься как школьники, так и целые семьи, а также люди с ограниченными возможностями. Здесь будут проводиться тренировки по плаванию, синхронному плаванию и водному поло.

Таким образом, помещение бассейна после реконструкции превратится в спортивный комплекс. Первый этаж будет принимать студии и тренажерные залы. На втором этаже будут два бассейна - 10-метровый для детей и еще один побольше, 25-метровый. На третьем этаже будут расположены мансарды со студиями.

Также была озвучена стоимость реконструкции бассейна, которая составляет 33 миллиона гривен. Вначале проект будет сдан на государственную экспертизу, и спустя несколько недель стартует тендер на работы по реконструкции.

Платиновая Буковина

Ключові слова: дети в бассейне, плавание в черновцах

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