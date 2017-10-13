В Украине 13-14 октября ожидается сильный ветер- 13.10.2017 14:51
Буквально в ближайшие несколько часов и до конца суток 13 октября, а также в течение субботы 14 октября в ряде областей Украины ожидаются сильные порывы ветра.
Так, особо ветренно будет на территории ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Ровенский, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой и Житомирской областях, а также в Киеве. Порывы ветра будут достигать скорости 15-18 метров в секунду.
Граждан призывают быть максимально осторожными в ветренную погоду и держаться подальше от рекламных конструкций, деревьев и мест строительства.
Кроме того, отметим, что на время празднования Дня защитника Украины (14 октября) Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины переходит на усиленный режим несения службы. Подрезделения ГСЧС в полной готовности к реагированию на ситуации природного и техногенного характера.
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