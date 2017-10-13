



Коммерческие рейсы в космос запустят через полгода - 13.10.2017 14:28

Ричард Брэнсон, который является основателем компании Virgin Galactic, в недавнем интервью заявил о том, что уже спустя три месяца в космос отправится первый туристический корабль.

При этом, по словам Брэнсона, он сам может отправиться в космос через полгода. Свое заявление бизнесмен озвучил во время своего визита на полигон Virgin Galactic, который находится в пустыне Мохаве. В это время на испытательном полигоне пребывал глава Национального космического совета, вице-президент США Майкл Пенс. С уверенностью можно отметить, что Virgin Galactic заручились государственной поддержкой.

Судя по всему, Virgin Galactic может вполне перехватить космическое первенство в туристических космических рейсах. К слову, принадлежащая Джеффу Безосу Blue Origin планирует осуществить свои первые пуски в 2018 году, однако, даты запуска были перенесены на более поздние сроки.

Оформленные планы по космическому туризму на сегодняшний день имеются у трех американских компаний. Речь идет о вышеназванных Virgin Galactic и Blue Origin, а также SpaceX Илона Маска. И SpaceX и Blue Origin запланировали запуски на вторую половину 2018 года, потому существенная фора принадлежит именно Ричарду Брэнсону, который намерен воплотить в жизнь свои планы уже в ближайшие несколько месяцев. Брэнсон настаивает на безопасности полетов на кораблях его компанию, потому как он намерен спустя полгода присутствовать на борту корабля в его первый полет. К слову, корабль SpaceShipTwo проходит активные предпусковые испытания, и именно он будет отправлять туристов в космос.

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