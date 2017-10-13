



За год на Донбассе погибло 400 мирных жителей - ОБСЕ - 13.10.2017 13:24

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг озвучил новые данные наблюдателей касаемо погибших жителей Донбасса.

Наблюдатели, как отметил Хуг, зафиксировал в нынешнем году на 15% больше данных, чем в прошлом году.

Мирные жители на востоке Украины продолжают гибнуть по той причине, что на Донбассе не прекращаются обстрелы, и по-прежнему используется тяжелое вооружение. ОБСЕ фиксирует все случаи нарушения режима тишины. В отдельные дни могло быть зафиксировано до тысячи нарушений режима прекращения огня.

Среди мирного населения в период с 1 января по 12 октября 2017 года было зафиксировано 400 погибших.

Между тем, Хуг отметил, что летом нынешнего года уменьшилась активность обстрелов, и также снизилось количество жертв из числа гражданского населения.

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