Родственников британки похищали инопланетяне

- 13.10.2017 12:14
Родственников британки похищали инопланетяне

Кэтлин Морден из Великобритании рассказала, что в 1961 году ее родственников похитили пришельцы из космоса.

Бэтти и Барни Хилл, которые приходятся Кэтлин теткой и дядей, ранее всегда отзывались о существовании инопланетян довольно скептически. Однако произошедшее в 1961 году заставило их поменять свое мнение. Когда супружеская чета Хиллов проезжала через Гэмпшир, они заметили зависший над автомобилем в 30 метрах о них летающий корабль, который Бетти и Барни рассмотрели с помощью бинокля.

Вместе с родственниками Кэтлин Морден на неопознанный летающий объект смотрели многие люди, причем, "летающая тарелка" висела в воздухе довольно долго.

Барни заметил в окнах корабля существ, на которых были блестящие костюмы. Мужчина понял, что пора уносить ноги, когда заметил красный луч. Побежав к своему автомобилю, Барни услышал сильный грохот. После этого оглушающего звука Хиллы осознали, что последине два часа буквально выпали из их существования, так как они совершенно не помнят, что делали между тем, когда прогремел взрыв или что-то в этом роде, и когда они очнулись. На бэтти платье было разорвано, и когда она к нему касалась, из ткани выделялась пыльца розового цвета.

По заявлениям уфологов, инопланетяне похитили супругов Хилл, и на своем корабле проводили над ними опыты. 

 

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Ключові слова: похищение инопланетянами, инопланетное похищение

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