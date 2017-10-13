



У матерей при общении с ребенком меняется голос - 13.10.2017 11:17

Как утверждают американские ученые на основании проведенных исследований, при общении с маленькими детьми у матерей меняется тембр голоса.

Специалисты из Принстонской детской лаборатории утверждают, что в тембре голоса женщины имеются различия - в зависимости от того, общается женщина с взрослым человеом или ребеном. Изменения в тембре у женщин являются последовательными, и х можно прировнять к переключению между "режимами". Как отмечает доктор Элиз Пьяцца, в разговоре с детьми у женщины меняется высота голосоа и скорость речи, и это помогает развивать детям языковые навыки.

Исследователи записали голоса мам во время разговора с детьми в возрасте 7-12 лет и со взрослыми. Всего в исследовании приняли участие 12 англоязычных матерей. Для исследования голоса матерей, которые говорят на других языках, была разработана специальная програма, способная уловить разницу в тембре голоса. Компьютер может улавливать разницу менее, чем за секунду.

Так, у 12 матерей, которые говорят на разных языках, были обнаружены изменения тембра. В их числе оказались женщины, которые говорят на мандаринском, на кантонском диалекте китайского языка, а также на иврите.

По результатам крупного исследования было установлено, что малыши лучше усваивают речь, когда с ними сюсюкают, нежели общаются "по-взрослому". Так детям удается лучше усваивать речь, разделять словам на слоги и учить новые слова.

Исследование коснулось только речи матерей. Вполне вероятно, что при общении с детьми также меняется тембр голоса также у отцов, дедушек и бабушек. Однако это необходимо еще изучить.

Платиновая Буковина

Всі новини