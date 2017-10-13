С 15 октября на Буковине запрещен вылов форели

- 13.10.2017 10:17
С 15 октября на Буковине запрещен вылов форели

Осенне-зимний нерестовый запрет на вылов ручьевой форели на Буковине начнется с 15 октября, который продлится до 4 декабря 2017 года. В указе Управления Государственного агентства рыбного хорзяйства Украины в Черновицкой области №85 от 19 сентября 2017 года укакзаны все места запрета.

Ручеваяя форель относится к ценным объектам ихтиофауны западноукраинского региона. Черновицкий рыбоохранный патруль установил запрет для сохранения среды обитания рыбы в надлежащем состоянии, для сохранения путей миграции и для охраны мест нереста ручьевой форели.

Нарушения правил рыбалки в период нереста влечет за собой наказание - от административных штрафов вплоть до уголовнй ответственности. Незначительное нарушение правил рыбной ловли подразумевает предупреждение либо штраф в размере от 34 до 170 гривен для граждан Украины и от 170 до 510 гривен для должностных лиц. Грубое нарушение правил рыбалки, среди которых - рыбная ловля с применением электричества, огнестрельного оружия, взрывных или ядовитых вещест, других запрещеныных орудий вылова, промышленных орудий вылова лицами, которые не имеют права на промышленный отлов, предусматривает штраф в размере 340-680 гривен с конфискацией средств и орудий вылова. Для должностых лиц за такое преступление накладывается штраф в размере 510-850 гривен также с конфискаций орудий и средств совершения правонарушения. При этом, за каждую отловленную ручьевую форель также взимается страф в размере 340 гривен.

В случае обнаружения факта нарушения установленных правил рыбной ловли рекомендуется обращаться на горячую линию Черновицкого рыбоохранного патруля по телефонам (0372) 52-00-27, 066-067-38-69 либо на номер горячей линии Госрыбагентства 0-800-50-52-50.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: ручьевая форель, запрет на вылов форели, форель запрет буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Бассейн в 27 школе в Черновцах восстановят за 33 млн грн В Черновцах в рамках семинара "Спорт или физкультура: тенденции развития спортивной отрасли" обсудил проект развития бассейна в школе №27. О проекте рассказал
- 13.10.2017 15:54
В районе Марьинки был ранен украинский пограничник В результате вражеского обстрела по дорожному коридору Донецк-Курахово был ранен украинский пограничник.
- 13.10.2017 15:33
В Украине 13-14 октября ожидается сильный ветер Буквально в ближайшие несколько часов и до конца суток 13 октября, а также в течение субботы 14 октября в ряде областей Украины ожидаются сильные порывы ветра.
- 13.10.2017 14:51
Коммерческие рейсы в космос запустят через полгода Ричард Брэнсон, который является основателем компании Virgin Galactic, в недавнем интервью заявил о том, что уже спустя три месяца в космос отправится первый туристический
- 13.10.2017 14:28
НАБУ завели дело против министра инфраструктуры Расследование уголовного производства Национальным антикоррупционным бюро в отношении главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна проводится с 26
- 13.10.2017 13:58
За год на Донбассе погибло 400 мирных жителей - ОБСЕ Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг озвучил новые данные наблюдателей касаемо погибших жителей Донбасса.
- 13.10.2017 13:24
Родственников британки похищали инопланетяне Кэтлин Морден из Великобритании рассказала, что в 1961 году ее родственников похитили пришельцы из космоса.
- 13.10.2017 12:14
У матерей при общении с ребенком меняется голос Как утверждают американские ученые на основании проведенных исследований, при общении с маленькими детьми у матерей меняется тембр голоса.
- 13.10.2017 11:17
Вступил в силу закон о языковых квотах на ТВ Закон о языковых квотах на телевидение вступил в силу 13 октября. Данным законом, напомним, предусматривается по меньшей мере 75% вещания на общенациона
- 13.10.2017 09:54
В Швеции неизвестный устроил стрельбу по людям В центре шведского города Треллеборг по прохожим неизвестный мужчина открыл стрельбу. Сообщается о четырех лицах, получивших огнестрельные ранения
- 13.10.2017 09:48

Всі новини