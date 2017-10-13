



С 15 октября на Буковине запрещен вылов форели - 13.10.2017 10:17

Осенне-зимний нерестовый запрет на вылов ручьевой форели на Буковине начнется с 15 октября, который продлится до 4 декабря 2017 года. В указе Управления Государственного агентства рыбного хорзяйства Украины в Черновицкой области №85 от 19 сентября 2017 года укакзаны все места запрета.

Ручеваяя форель относится к ценным объектам ихтиофауны западноукраинского региона. Черновицкий рыбоохранный патруль установил запрет для сохранения среды обитания рыбы в надлежащем состоянии, для сохранения путей миграции и для охраны мест нереста ручьевой форели.

Нарушения правил рыбалки в период нереста влечет за собой наказание - от административных штрафов вплоть до уголовнй ответственности. Незначительное нарушение правил рыбной ловли подразумевает предупреждение либо штраф в размере от 34 до 170 гривен для граждан Украины и от 170 до 510 гривен для должностных лиц. Грубое нарушение правил рыбалки, среди которых - рыбная ловля с применением электричества, огнестрельного оружия, взрывных или ядовитых вещест, других запрещеныных орудий вылова, промышленных орудий вылова лицами, которые не имеют права на промышленный отлов, предусматривает штраф в размере 340-680 гривен с конфискацией средств и орудий вылова. Для должностых лиц за такое преступление накладывается штраф в размере 510-850 гривен также с конфискаций орудий и средств совершения правонарушения. При этом, за каждую отловленную ручьевую форель также взимается страф в размере 340 гривен.

В случае обнаружения факта нарушения установленных правил рыбной ловли рекомендуется обращаться на горячую линию Черновицкого рыбоохранного патруля по телефонам (0372) 52-00-27, 066-067-38-69 либо на номер горячей линии Госрыбагентства 0-800-50-52-50.

Платиновая Буковина, Черновцы

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