



Вступил в силу закон о языковых квотах на ТВ - 13.10.2017 09:54

Закон о языковых квотах на телевидение вступил в силу 13 октября. Данным законом, напомним, предусматривается по меньшей мере 75% вещания на общенациональных каналах на украинском языке.

В официальном издании закон был опубликован 13 июня и вступил в силу спустя четыре месяца после публикации.

Напомним, что 23 мая Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому обязательная часть контента на украинском языке должна составлять не менее 75% на общенациональных каналах. Таким образом, в каждом промежутке между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 часть передач, новостей, фльмов, транслируемых на украинском языке, должны составлять не менее 75% от общей продолжительности контента, демонстрируемого в указанные промежутки времени. Что касается телерадиокомпаний местного вещания, то для них установлен объем укриноязычного контента на уровне не менее 60%.

За нарушение требований предусматривается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.



Документ о языковых квотах был возвращен в Верховную Раду с подписью президента Украины 9 июня.

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