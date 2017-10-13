



В Швеции неизвестный устроил стрельбу по людям - 13.10.2017 09:48

В центре шведского города Треллеборг по прохожим неизвестный мужчина открыл стрельбу. Сообщается о четырех лицах, получивших огнестрельные ранения. Всех их немедленно госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Район обстрела оцеплен полицией, на месте также работают медики. Данное событие не квалифицируют как террористический акт. Пока что информации о стрелявшем также нет.

Стоит отметить, что Треллеборг располагается на расстоянии в 20 миль от границы с Данией, и это портовый городок. Стоит отметить, что в апреле нынешнего года в Стокгольме имел место теракт, в результате которого был и ранены 15 человек, и еще 5 человек погибли.

Расстрелы людей стали происходить все чаще. Совсем недавно в Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля Route 91 Harvest из номера отеля Mandalay Bay по толпе людей начал огонь Стивен Педдок. В результате данного происшествия погибло более 59 человек, также сообщается о 525 пострадавших. После обстрела Педдок покончил с собой, а его подруга смогла сбежать от правоохранителей. Сбежавшую Мэрилу Дэнли объявили в розыск. Несмотря на то, что ответственность за атаку взяли на себя террористы ИГИЛ, в ФБР отрицают причастность группировки к произошедшему.

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