США официально выходят из ЮНЕСКО

- 12.10.2017 17:27
США официально выходят из ЮНЕСКО

Спикер Государственного департамента США Хизер Науэрт официально заявила о том, что США приняли решение выйти из состава ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Науэрт отметила, что Госдепартамент поставил в известность о данном решении генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову. В то же время, США планирует создать в организации постоянную миссию наблюдателей.

В заявлении говорится, что данное решение далось нелегко, и в то же время США глубоко обеспокоены необходимость проведения в организации реформ, ростом задолженности, а также продолжающейся антиизраильской позицией.

Выход США вступает в силу, в соответствии со статьей ІІ (6) Конституции ЮНЕСКО, с 31 декабря 2018 года. До указанного времени Америка останется полноценным членом организации.

Хизер Науэрт подчеркнула, что генжиректору ЮНЕСКО также сообщили о желании участвовать в деятельности организации на правах государства-наблюдателя.

 

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Ключові слова: ЮНЕСКО, членство в ЮНЕСКО, США и ЮНЕСКО

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