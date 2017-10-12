



Психологічна допомога в Чернівцях - 12.10.2017 16:33

Сучасне життя повне хвилювань, стресів та важких ситуацій. Кожному з нас необіхно стикатись зі складнощами, які виникають на нашому шляху. Дехто може справитись з важкістю самостійно, а дехто може постраждати під тиском обставин. Нерідко стається так, що втрата близької людини, болючий розрив відносин, різка зміна оточення можуть стати занадто важким випробуванням, з якого самостійно не вибратись. В таких випадках людині конче необхідна підтримка, а іноді навіть — кваліфікована допомога спеціаліста. Психологічна допомога в Чернівцях — це найкращий варіант, за допомогою якого можна знайти причину проблеми, розібратись в собі та своїх почуттях, навчитись самостійно справлятись з труднощами.

Психолог та коуч у Чернівцях Вікторія Шудель проводить консультації батьків та дітей. Офіс в районі ТЦ Майдан.

Записатися на прийом можна за телефоном +38 (050) 505-66-66.

Так само ви можете скористатися електронною поштою для запису на консультацію vshudel@gmail.com,

та Skype: vshudel

Психологічна допомога в Чернівцях — це спосіб досягнення гармонії, душевного спокою, впевнесті в собі та своїх силах. Психолог допомагає побачити світло, коли здається, що надія втрачена, допомагає віднайти в собі сили та впевненість. Психічне здоров’я для людини настільки ж важливе, як і здоров’я фізичне. В Чернівцях можна звернутись за психологічною допомогою до кваліфікованого спеціаліста, якийзможе допомогти вам виправити ситуацію. На сьогоднішній день психологічна допомога в Чернівцях — це дійсно існуюча практика, і отримати допомогу психолога можна в будь-який зручний для вас спосіб — на індивідуальних та групових заняттях в кабінеті психолога, на приватній консультації, для зручності також можливе консультування онлайн, у Skype тощо. Найважливіше — що ви отримуєте після цих консультацій.

Звісно ж, у людини є коло спілкування — близькі друзі, родичі, друга половинка, з якими можна обговорити проблему, але кожен з них будет давати поради, виходячи з власного досвіду. Окрім того, ці люди знають вас дуже добре, тому, з огляду на суб’єктивність, не зможуть дати правильної оцінки та правильно допомогти. Психологічна допомога в Чернівцях краща тим, що психолог гарантує вам повну анонімність — ви можете бути на сто відсотків впевнені в тому, що про вашу проблему не дізнається ніхто. Окрім того, неупередженість спеціаліста допоможе вам подивитись на проблему з різних кутів та самому знайти правильне рішення. Окрім того, спілкування з близькими може дати нетривалий результат, у той час як на консультаціях психолог навчить вас спеціальним технікам та прийомам, які допоможуть позбавитись страху, психологічних травм, легше виходити зі складних ситуацій, боротись з труднощами та протистояти проблемам.

Нерідкими є випадки, коли психологічна допомога в Чернівцях має на увазі індивідуальне консультування. Воно буде доречним, коли людина переживає біль утрати, хоче позбутися фобії, вибртись з депресивного стану, позбутись невпевненості, підвищити самооцінку, розібратись з віковими кризами. Якщо в родині напружені стосунки, між чоловіком та дружиною або між батьками та дітьми виникають конфлікти, немає взаємної поваги, членам родини важко зрозуміти один одного, то в цих випадках психологічна допомога в Чернівцях має заключатись в сімейному консультуванні, і в цьому випадку консультації треба відвідувати усією родиною.

Психологічна допомога в Чернівцях може заключатись також в роботі з дітьми. Психолог допомагає позбавитись дитячих страхів, позбутись нічних кошмарів, знайти психологічні причини проблем зі здоров’ям, позбавитись невпевненості. Також психолог працює з дитячою грубістю, конфліктами між дитиною та батьками, капризами тощо.

Якщо ви зрозуміли, що психологічна допомога вам потрібна, і робота зі спеціалістом вам допоможе, то ви на вірному шляху, адже бажання розібратись з проблемою — це перший крок на шляху до її вирішення. Довіртесь професіоналу своєї справи, і ви зможете знайти в собі сили, розібратись в собі та своєму житті, стати сильнішими та впевненішими!

Платинова Буковина, Чернівці

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