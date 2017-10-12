Курс биткоина побил очередной рекорд - 5220 долларов

- 12.10.2017 13:44
Курс биткоина побил очередной рекорд - 5220 долларов

Курс биткоина продолжает расти, и после преодоления отметки в 5000 долларов курс криптовалюты установил очередной рекорд стоимости. Буквально за несколько часов биткоин подорожал до рекордных 5220 долларов.

Эксперты отмечают, что замедляться курс наверняка не будет.

Отметим, что впервые курс биткоина пересек отметку в 5000 долларов в начале осени - 2 сентября. За этим последовало резкое падение, которое было вызвано запретом проведения ICO в Китае. Также недолго продолжался период волатильности, во время которого цена снизилась ниже 2 тысяч долларов. Изменения в законодательстве ряда стран также сказывались на курсе биткоина, однако после колебания уже не были столь резкими. Например, запрет ICO в Южной Корее вызвал незначительное снижение курса, в то время как запрет сайтов с криптовалютами в России и вовсе никак не сказался на курсе биткоина.

Между тем, аналитики составляют краткосрочные прогнозы в довольно позитивном ключе. По словам крупного инвестора и магната Майка Новограца, к весне 2018 года курс биткоина может перевалить за 10 000 долларов.

Платиновая Буковина

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