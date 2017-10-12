



Довідник податкових пільг оновлено - 12.10.2017 13:27

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що суми податків та зборів, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким платником податків відповідно до п.30.6 ст.30 Податкового кодексу України.

Облік зазначених коштів платники податків ведуть відповідно до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1233 (далі – Постанова №1233).

З 2017 року Звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт), форму якого затверджено Постановою №1233, отримав статус податкової декларації.

Державною фіскальною службою України затверджено нові довідники пільг станом на 01.10.2017 року:

- Довідник №84/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник №84/2 інших податкових пільг.

У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати на землю, акцизного податку, місцевих податків та зборів, оподаткування неприбуткових установ і організацій, а також початок та кінець дії пільг.

При поданні Звіту за дев’ять календарних місяців 2017 року використовується Довідники пільг станом на 1 жовтня поточного року.

Довідники пільг розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

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