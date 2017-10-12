В Черновцах с 19 октября регистрируют домашних животных

- 12.10.2017 12:16
В Черновцах с 19 октября регистрируют домашних животных

В Черновцах с 19 октября начнется регистрация домашних животных. Зарегистрировать своего питомца можно будет в КП Приют для животных. Регистрация стартует с 11:00.

Процесс регистрации подразумевает выдачу для животного спецжетона с персональным QR-кодом, вакцинацию животного от бешенства, если таковая не проводилась ранее, а также документа, подтверждающего тот факт, что животное зарегистрировано в системе идентифицированных животных.

Владельцам домашних животных рекомендуется воспользоваться сайтом animal-id.info, где свое животное необходимо зарегистрировать в международной онлайн-базе, после чего нужно братиться в Приют для животных либо в любую другую клинику из предложенного списка, где можно получить жетон. Список учреждений. где предлагают зарегистрировать питомца, будет регулярно пополняться и обновляться.

В Приют для животных нужно прибыть вместе с питомцем, своим паспортом, а также документами, которые подтверждают право собственности и в которых указано проведение вакцинации животного. Услуга по выдаче жетона в МКП Приют для животных обойдется в 74 гривны.

Процедура регистрации животных в Приюте будет осуществляться по адресу ул. Южгно-Окружная, 47 (заезд со стороны улицы Коммунальников). Обращаться можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00.

Каждое животное должгно в обязательно порядке носить идентификационный жетон за пределами мест постоянного содержания, в публичных местах. Представители полиции могут проверить, зарегистрировано ли животное.

Платиновая Буковина, Черновцы

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