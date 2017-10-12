



Сборная Украины по самбо попала в аварию - 12.10.2017 11:47

В среду, 11 октября, автобус с молодежной сборной Украины по самбо попал в аварию. ДТП произошло вечером, примерно в 21:40 на территории Закарпатья, недалеко от села Латирка на автомобильной дороге Киев-Чоп. В Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области отмечают, что в автобусе находилось 38 спортсменов, из которых пятеро пострадали в результате аварии.

Водитель не справился с управлением автобуса на повороте, в результате чего допустил съезд транспортного средства в кювет.

Среди пострадавших в результате аварии - четверо спортсменов сборной по самбо в возрасте от 17 до 19 лет, а также тренер сборной (42 года). Пострадавшие были госпитализированы в Воловецкую районную больницу, и на настоящий момент некоторых уже отпустили домой после того, как была оказана первая медпомощь.

Остальных спортсмено, в которые не пострадали, пересадили на другой транспорт. Сборная направляется в Сербию, в город Нови Сад, где пройдут соревнования в рамках чемпионата мира по самбо для женских и мужских юношеских и юниорских сборных.

В полиции сообщили, что в сответствии с частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины была открыто уголовное производство - по факту нарушения правил дорожного движения или управления транспорта лицами, управляющими трансопртными средствами.

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