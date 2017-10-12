Сборная Украины по самбо попала в аварию

- 12.10.2017 11:47
Сборная Украины по самбо попала в аварию

В среду, 11 октября, автобус с молодежной сборной Украины по самбо попал в аварию. ДТП произошло вечером, примерно в 21:40 на территории Закарпатья, недалеко от села Латирка на автомобильной дороге Киев-Чоп. В Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области отмечают, что в автобусе находилось 38 спортсменов, из которых пятеро пострадали в результате аварии.

Водитель не справился с управлением автобуса на повороте, в результате чего допустил съезд транспортного средства в кювет.

Среди пострадавших в результате аварии - четверо спортсменов сборной по самбо в возрасте от 17 до 19 лет, а также тренер сборной (42 года). Пострадавшие были госпитализированы в Воловецкую районную больницу, и на настоящий момент некоторых уже отпустили домой после того, как была оказана первая медпомощь.

Остальных спортсмено, в которые не пострадали, пересадили на другой транспорт. Сборная направляется в Сербию, в город Нови Сад, где пройдут соревнования в рамках чемпионата мира по самбо для женских и мужских юношеских и юниорских сборных.

В полиции сообщили, что в сответствии с частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины была открыто уголовное производство - по факту нарушения правил дорожного движения или управления транспорта лицами, управляющими трансопртными средствами.

Платиновая Буковина

Ключові слова: дтп сборная по самбо

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Рестораны Черновцов - список лучших ресторанов В Черновцах существует много заведений питания, ресторанов, которые предлагают вкусные блюда, изысканные и стильные интерьеры, прекрасную
- 12.10.2017 15:04
Курс биткоина побил очередной рекорд - 5220 долларов Курс биткоина продолжает расти, и после преодоления отметки в 5000 долларов курс криптовалюты установил очередной рекорд стоимости. Буквально
- 12.10.2017 13:44
Довідник податкових пільг оновлено Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що суми податків та зборів, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг
- 12.10.2017 13:27
В Черновцах с 19 октября регистрируют домашних животных В Черновцах с 19 октября начнется регистрация домашних животных. Зарегистрировать своего питомца можно будет в КП Приют для животных
- 12.10.2017 12:16
На Буковині розшукуються неповнолітні Поліція Буковини закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклих Стародуб Тетяни Віталіївни
- 12.10.2017 12:07
Украину присоединили к Логистической базе данных НАТО По сообщению пресс-службы Миссии Украины при НАТО, Украина теперь получила доступ к Логистической электронной базе данных НАТО. Благодаря этому будет
- 12.10.2017 11:22
Твит Трампа дал название новому сорту вина Компания City Winery, которая известна производством вина, презентовала новинку, которая получила название в честь допущенной президентом США
- 12.10.2017 10:56
Во Вьетнаме из-за наводнений погибло 37 человек Во Вьетнаме продолжаются сильные наводнения, вызванные тропическим штормом. В результате большой воды погибло уже 37 человек
- 12.10.2017 10:20
Под Черновцами вечером произошло ДТП 11 10 2017 Вечером среды, 11 октября, на трассе под Черновцами произошла серьезная авария. Движение на трассе в районе сел Мамаевцы и Новый
- 12.10.2017 09:47
На Земле может наступить вулканическая зима Представители университета Аризоны заявляют о большой опасности, которой грозит извержение вулкана Йеллоустоун всему человечеству и глобальной экосистеме
- 12.10.2017 09:45

Всі новини