Украину присоединили к Логистической базе данных НАТО- 12.10.2017 11:22
По сообщению пресс-службы Миссии Украины при НАТО, Украина теперь получила доступ к Логистической электронной базе данных НАТО. Благодаря этому будет возможно осуществление обмена информацией о тендерах НАТО, которые позволят удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины в материально-технических средствах. Новость стала известна в четверг, 12 октября.
В сообщении отмечено, что Кабинет министров Украины утвердил межправительственное Соглашение с Организацией НАТО по поддержке и поставкам, которое предусматривает поддержку совместого управления предметами снабжения и дальнейшим обменом дипломатическимми нотами. Данное Соглашение вступило в силу для Украины на правах ассоциированного государства.
Перед Украиной после обретения доступа к Логистической электронной базе данных НАТО открываются следующие возможности:
- становится возможным проведение онлайн-закупок широкого спектра материально-технических средств, а именно - оборудования полевого набора, снаряжения и индивидуальных средств защиты военнослужащих, оптико-электронных устройств, средств связи, средств противодействия самодельным устройствам и разминирования;
- Украина сможет создавать общие и многонациональные зхапасы материально-технических средств;
- появилась возможность обмениваться с другими странами-участницами избыточным имуществом.
В настоящий момент ведутся переговоры касаемо присоединения Украины к перечню других Партнерств Организации НАТО по поддержке и снабжению. Это позволит более глубоко интегрировать ВСУ в систему обеспечения стран-государства НАТО материально-техническими средствами.
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