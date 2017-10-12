Твит Трампа дал название новому сорту вина

- 12.10.2017 10:56
Твит Трампа дал название новому сорту вина

Компания City Winery, которая известна производством вина, презентовала новинку, которая получила название в честь допущенной президентом США Дональдом Трампом в Twitter ошибки. Напомним, что в одном из своих постов в непонятном контексте Трамп использовал слово covfefe, которого в английском, да и, наверное, в других языках, не существует. Новое вино было названо Covfefe 2015 Red Blend.

По словам генерального директора City Winery Майкла Дорфа, кто угодно может жаловаться на президента, однако, все же лучше сделать что-то и в его честь.

Новое вино Covfefe 2015 Red Blend, как отмечают в компании, отличается тонким ароматом пиона и лепестков роз, а во вкусе ощущаются нотки малины, вишни и сливы. Бутылочка Covfefe 2015 Red Blend обойдется в 37 долларов. В продажу напиток поступит в магазины Вашингтона, Калифорнии, Нью-Йорка и Флориды.

Еще один интересный момент - Американский союз по защите гражданских свобод будет получать отчисления от City Winery в размере 20% от продажи каждой бутылки Covfefe.

Напомним, что Дональд Трамп в одном из своих твитов написал Despite the constant negative press covfefe... (Несмотря на постоянное негативное давление ковфефе). Судя по всему, Трамп не только допустил опечатку в написании слова, которое обрело популярность, но и вовсе не завершил мысль. В любом случае, данный пост президент вскоре удалил, а всем желающим предложил озвучить варианты, что же может представлять собой то самое Covfefe. Один из ответов, как видим, решили предоставить американские  виноделы.

Платиновая Буковина

Ключові слова: вино ковфефе, ковфефе трампа, Covfefe 2015 Red Blend

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