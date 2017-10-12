Во Вьетнаме из-за наводнений погибло 37 человек

- 12.10.2017 10:20
Во Вьетнаме из-за наводнений погибло 37 человек

Во Вьетнаме продолжаются сильные наводнения, вызванные тропическим штормом. В результате большой воды погибло уже 37 человек, и количество жертв может увеличиться. Такие данные сообщаются вьетнамским ведомтсовм по предупреждению катастроф по состоянию на четверг, 12 октября.

Более 20 человек получили ранения в результате разгула стихии. Также без вести пропавшими числится еще по меньшей мере 40 человек.

Отмечается, что в понедельник, 9 октября, на Вьетнам обрушилась последняя волна наводнений. Наводнение на этот раз стало одним из наиболее серьезных в стране по поличеству рарушений и жертв. В общей сложности отмечается о 200 разрушенных домах, кроме того, еще примерно 18 тсяч домов были повреждены тем или иным образом из-за прибывающей воды. Также были эвакуированы по крайней мере 17 тысяч домохозяйств. 

Серьезный ущерб был нанесен транспортной инфраструктуре Вьетнама - от наводнений пострадали мосты и дороги. Кроме того, оказались затопленными восемь гектаров рисовых полей. Кроме того, стихия также погубила десятки тысяч животных.

Географическое положение - это основная причина, по которой Вьетнам становится жертвой тропических штормов. В прошлом году в результате вызванных штормами наводнений в стране погибло более 200 человек.

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Ключові слова: вьетнам наводнения, вьетнам тропический шторм

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