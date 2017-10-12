



На Земле может наступить вулканическая зима - 12.10.2017 09:45

Представители университета Аризоны заявляют о большой опасности, которой грозит извержение вулкана Йеллоустоун всему человечеству и глобальной экосистеме. Ранее исследователи утверждали, что извержение в результате геологических процессов произойдет спустя долгие тысячи лет, однако уже в ближайшее время ситуация может получить далеко не самый приятный поворот.

В Аризонском государственном университете недавно были проведены исследования, результаты которых дают довольно тревожные прогнозы. На эти результаты могут опираться вулканологи для составления более точных прогнозов следующего извержения супервулкана. Отметим, что последний раз Йеллоустоун был активным примерно 631 тысячу лет назад.

Было установлено, что супервулкан расположился под Йеллоустоунским национальным парком. В результате извержения этого вулкана на поверхность могут хлынуть тысячи кубометров породы золы, в результате чего исчезнет солнечный свет, и на Земле воцарится вулканическая зима. Из-за того, что пепел, вода и серная кислота в комплексе препятствуют проникновению солнечных лучей, температура планеты также снизится. По сельскому хозяйству по этим причинам будет осуществлен наибольший удар, потому из-за вулканической зимы на планете начнется массовое вымирание видов животных иглобальный голод.

Впрочем, самая страшная часть прогноза вулканологов состоит в том, что супервулкан может проснуться не спустя несколько долгих тысячелетий, но и даже через несколько десятков или пару лет. Точной даты возможного извержения ученые не называют, однако риски извержения довольно большие.

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