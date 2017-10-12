Под Черновцами вечером произошло ДТП 11 10 2017- 12.10.2017 09:47
Вечером среды, 11 октября, на трассе под Черновцами произошла серьезная авария. Движение на трассе в районе сел Мамаевцы и Новый Киселев, где произошла авария, осложнено.
Предварительно сообщается о том, что на проезжей части столкнулись два автомобиля.
Патрульные полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Также в результате ДТП есть пострадавшие, которых немедленно госпитализировали в медучреждение.
Как стало известно, водитель авто марки Volkswagen иностранной регистрации выехал на встречную полосу, чем нарушил правила дорожного движения. Это послужило причиной столкновения с авто марки Toyota Carina. Водитель Тойоты - 26-летний мужчина в результате ДТП получил ушиб ноги, а его пассажирка - ушиб мягких тканей лица и перелом ребра. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
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