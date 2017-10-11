



Дания хочет заблокировать строительство Северного потока-2 - 11.10.2017 15:46

Предложенный правительством Дании закон о блокировании проекта газопровода Северный поток-2 планируют рассмотреть в четверг, 12 октября, в парламенте.

Действующее законодательство Дании предусмтаривает, что заблокировать проекты, в которых используются территориальные воды страны, можно лишь из соображений экологии. Страна должна таке учесть вопросы внешней политики, безопасности, обороны, также обсудить политические проблемы до того, как будет предоставлено разрешение на стролительство.

Вступить в силу закон, запрещающий строительство Северного потока-2, может в январе 2018 года. Однако неизветсно, успеют ли власти дании заблокировать заявку строителей российского газопровода.

Напомним, дочернее предприятие российского Газпрома - швейцарский консорциум Nord Stream - планирует провести по дну Балтийского моря до Германии газопровод, протяженность которого составит 1200 км. Маршрут газопровода планируется по территории экономических зон Финляндии, Швеции, также он пересечет 139 километров территориальных вод Дании. Это позволит сосредоточить на одном маршруте весь экспорт газа в Европу из России.

Ряд стран, в особенности, Польша, Дания и страны балтии, выступают против строительства Северного потока-2. По их словам, данная ветка газопровода увеличит зависимость Еврособюза от Газпрома. Стоит отметить, что на сегодняшинй день и так треть газа в Европу поставляет именно РФ. Германия подерживает строительство объекта, так как выступает главным бенефициаром проекта. В пользу строительства они указывают повышение ресурсов и снижение цен.

Европейская комиссия в июне нынешнего года обратилась к странам-членам ЕС о предоставлении мандата, дающего право на непосредственные переговоры с РФ. Для предоставление мандата решение должн поддержать 21 из 28 стран Евросоюза.

Платиновая Буковина

Всі новини