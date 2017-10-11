Центры предоставления админуслуг запускают новые опции

- 11.10.2017 15:09
Центры предоставления админуслуг запускают новые опции

Инициатива Минэкономразвития нашла поддержку в Кабинете министров. Речь идет о расширении перечня адмуслуг, предлагаемых Центрами предоставления административных услуг в Украине.

Благодаря упорядочиванию действующих нормативно-правовых актов в соответствии с утвержденными парламентом четырьмя новыми законами, предусматривается деценрализация полномочий органов исполнительной власти для предоставления админуслуг.

Предлагаем ознакомиться с перечнем услуг, которые также теперь будут предоставляться в Центрах:

- при согласовании местных властей с Министерством внутренних дел в ЦПАУ будут выдавать водительские удостоверения, осуществлять государственную регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета транспортных средств;

- при согласовании местных властей с Министерством юстиции центры будут осуществлять регистрацию актов гражданского состояния;

- без согласования ЦПАУ могут предоствлять разрегения на применение труда иностранцев;

- также по предложению мниитсра соцполитики Андрея Ревы предлагается предоставлять услуги социальной сферы.

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив призвал местные власти содействовать тому, чтобы Центры предоставления административных услуг как можно быстрее начали предоставлять указанные услуги в полном объеме во всех регионах Украины. Это необходимо для того, чтобы людям не приходилось посещать многочисленные учреждения, а все необходимое они могли бы получить в одном месте, с максимально быстрым и качественным сервисом.

Согласно рекомендации Минэкономразвития, всего в центрах админуслуг предлагается предоставлять населению 106 админуслуг. Также проводится работа над введением единого стандарта обслуживания во всех центрах.Среди всего прочего, отмечается скорость - на время от входа клиента до предоставления услуги должно уходить не более 15 минут.

Платиновая Буковина

Ключові слова: цнап украина, услуги цнап, цпау услуги

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