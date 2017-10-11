Центры предоставления админуслуг запускают новые опции- 11.10.2017 15:09
Инициатива Минэкономразвития нашла поддержку в Кабинете министров. Речь идет о расширении перечня адмуслуг, предлагаемых Центрами предоставления административных услуг в Украине.
Благодаря упорядочиванию действующих нормативно-правовых актов в соответствии с утвержденными парламентом четырьмя новыми законами, предусматривается деценрализация полномочий органов исполнительной власти для предоставления админуслуг.
Предлагаем ознакомиться с перечнем услуг, которые также теперь будут предоставляться в Центрах:
- при согласовании местных властей с Министерством внутренних дел в ЦПАУ будут выдавать водительские удостоверения, осуществлять государственную регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета транспортных средств;
- при согласовании местных властей с Министерством юстиции центры будут осуществлять регистрацию актов гражданского состояния;
- без согласования ЦПАУ могут предоствлять разрегения на применение труда иностранцев;
- также по предложению мниитсра соцполитики Андрея Ревы предлагается предоставлять услуги социальной сферы.
Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив призвал местные власти содействовать тому, чтобы Центры предоставления административных услуг как можно быстрее начали предоставлять указанные услуги в полном объеме во всех регионах Украины. Это необходимо для того, чтобы людям не приходилось посещать многочисленные учреждения, а все необходимое они могли бы получить в одном месте, с максимально быстрым и качественным сервисом.
Согласно рекомендации Минэкономразвития, всего в центрах админуслуг предлагается предоставлять населению 106 админуслуг. Также проводится работа над введением единого стандарта обслуживания во всех центрах.Среди всего прочего, отмечается скорость - на время от входа клиента до предоставления услуги должно уходить не более 15 минут.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 11.10.2017 15:46
- 11.10.2017 13:22
- 11.10.2017 12:59
- 11.10.2017 12:28
- 11.10.2017 12:00
- 11.10.2017 11:33
- 11.10.2017 11:14
- 11.10.2017 11:01
- 11.10.2017 10:40
- 11.10.2017 10:18