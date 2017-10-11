В США выросла рекордно большая морковка

- 11.10.2017 13:22
В США выросла рекордно большая морковка

В штате Миннесота, в городе Отсиго местный фермер Кристофер Каплей хвастается удивительным урожаем - ему удалось вырастить огромный корнеплод моркови. Причем, на рекорд, как признается Каплей, он шел сознательно, не применяя при этом особых технологий выращивания.

По словам фермера, вырастить подобную морковку ему удалось благодаря удачному сочетанию качественны семян, плодородной почвы, хорошей погоды и толики удачи.

Каплей вырастил морковь, суммарный вес которой составил 10,17 кг. Корнеплод стал настоящим рекордсменом, и достижение фермера было официально задокументировано и внесено в Книгу рекордов Гиннесса. До этого рекордно большой морковкой считался урожай Питера Глейзбрука из Великобритании. Предудыщий рекорд был зафиксирован 12 сентября 2014 года, и масса моркови составила тогда 9,1 кг.

Морковь - растение двулетнее, потому после осуществления замеров представителями Книги рекордов Гиннесса Кристофер запланировал снова посадить морковь. Однако это сделать не удалось, так как его теща поспешила отрезать кусочек от рекордной моркови, попробовать ее на вкус и таким образом приобщиться к известности.

Каплей планирует в следующем году побить еще один рекорд. На этот раз он хочет вырастить самый тяжелый в мире томат.

Платиновая Буковина

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